Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimini eleştiren Ağaoğlu, "Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk. Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin. Kan şekerimizin düştüğü bu saatlerde bunu konuşmamamız lazım ama bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri. Anlattıklarında beyniniz öyle bir karışıyor ki... Son pozisyonla alakalı size kurallar silsilesi anlatırlar, işin içinden çıkamazsınız." diye konuştu.

"Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun..."

Hatayspor'un tekrarlanan penaltı sonrasında beraberlik golünü bulmasıyla ilgili olarak Ağaoğlu, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Ceza sahasına oyuncunun girdiği tek penaltı bu mu, kaç penaltı tekrarlanıyor? Levent Tüzemen'in söylediği '7 hakem ligi dizayn ediyor' söylemi ciddi bir söylem. Bununla alakalı bir ses çıkacak mı? Aradan 4-5 gün geçti, hiçbir şey yok ortalıkta, herkes ölüm uykusunda ya da ölü taklidi yapıyor." dedi.

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