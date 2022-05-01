Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sonrası açıkladı! 'Bizim planımız belli'

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sonrası açıkladı Bizim planımız belli

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kazandıkları şampiyonluğun ardından basın toplantısında konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri;

Gelecek sezon için kamp yerimiz de hazırlık maçlarımız da transfer planımız da belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik.

PLANIMIZ BELLİ

Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız sizde başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu sözünü tuttu Göreve geldiğimde şunu söyledim...Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu sözünü tuttu! 'Göreve geldiğimde şunu söyledim...'Haberi görüntüle

HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Hocasına karşı bu kadar saygı-sevginin olduğu bir sezon daha yaşamadım. Bunun için Abdullah hocama teşekkür ediyorum

İMZAYI ATTIRDIK

Şubat ayında hocamız "Önümüzdeki seneni planlamasını yapıyoruz" dedi. Bizim bu noktaya gelmemizde en büyük etken Mart ayında hocamız listeyi verdi ve sonrasında hocamızın istediği oyuncuların yüzde 80’ini kadromuza dahil etmiştik. Hamsik ve Cornelius kalmıştı. Onlarda milli takımda görevleri bittikten sonra imzayı attırdık.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı

BAKMADAN GEÇME!

Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter
Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

Zehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilir

#Çam Kese Tırtılı