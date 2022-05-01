Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk sonrası açıkladı! 'Bizim planımız belli'

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri;
Gelecek sezon için kamp yerimiz de hazırlık maçlarımız da transfer planımız da belli. Biz bu başarıyı bu sayede elde ettik.
PLANIMIZ BELLİ
Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız sizde başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum
HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Hocasına karşı bu kadar saygı-sevginin olduğu bir sezon daha yaşamadım. Bunun için Abdullah hocama teşekkür ediyorum
İMZAYI ATTIRDIK
Şubat ayında hocamız "Önümüzdeki seneni planlamasını yapıyoruz" dedi. Bizim bu noktaya gelmemizde en büyük etken Mart ayında hocamız listeyi verdi ve sonrasında hocamızın istediği oyuncuların yüzde 80’ini kadromuza dahil etmiştik. Hamsik ve Cornelius kalmıştı. Onlarda milli takımda görevleri bittikten sonra imzayı attırdık.