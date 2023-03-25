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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu ibra edildi! Ertuğrul Doğan tek aday...

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Ertuğrul Doğan
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu ibra edildi Ertuğrul Doğan tek aday...
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 13:51

Trabzonspor'un yeni başkanının seçileceği olağanüstü genel kurul başladı. Genel kurula katılan eski başkan Ahmet Ağaoğlu ile başkan adayı olan Ertuğrul Doğan’ın salonda birbilerinden uzak durmaları dikkatleri çekti. Ağaoğlu yönetimi, idari ve mali açıdan ibra edildi. Tek adayın olduğu başkanlık seçimi yarın yapılacak.

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Trabzonspor'un 18'inci başkanının seçileceği olağanüstü genel kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak katıldığı kongrenin ilk gününde, idari ve mali raporlar ile denetim kurulu raporları okundu. Başkanlık görevinden istifa ederek ayrılan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, kongrenin ilk gününde idari ve mali açıdan ibra edildi.

AĞAOĞLU VE DOĞAN BİRBİRLERİNE UZAK OTURDU

Trabzonspor'da başkanlık görevinden ayrılan ve yeniden aday olmayan Ahmet Ağaoğlu, kongrenin ilk gününe katıldı. Ağaoğlu kongrede; Trabzonspor eski başkanları Nizamettin Algan ve Ahmet Celal Ataman, önceki dönemde yönetim kurulu üyesi olan Şemsettin Hancı, İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna ve Divan Başkanlık Kurulu üyeleri ile görüştü.

Ağaoğlu'ndan sonra salona gelen asbaşkan ve başkan adayı Ertuğrul Doğan, tribünlere çıkarken Ahmet Ağaoğlu ile selamlaşmadı. Ağaoğlu ile Doğan’ın salonda birbilerinden uzak durmaları da dikkatleri çekti.

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AĞAOĞLU İBRA EDİLDİ, ALKIŞLANDI

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda, istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu genel kurul üyeleri tarafından mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor'da genel kurula gelen Ahmet Ağaoğlu, üyeler tarafından alkışlandı. Divan Başkanı Ali Sürmen, genel kurul üyelerine, "Şu an aramızda bulunan ve bize 8. şampiyonluğu kazandıran Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunu bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum. Ayrıca başkan bana uzun zamandır üzerine çalıştığı Kartal Projesi'ni teslim etti. Ben de bunu seçilecek yönetime teslim edeceğim" ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından genel kurulu üyeleri Ağaoğlu'nu alkışladı.

BAŞKANLIK SEÇİMİ YARIN

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Ertuğrul Doğan seçime tek listeyle giriyor. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek genel kurulda 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu ibra edildi Ertuğrul Doğan tek aday...

Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlu ibra edildi Ertuğrul Doğan tek aday...

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Ertuğrul Doğan

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