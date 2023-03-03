Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu bırakıyor mu?

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Süper Lig’de zirvenin 16 puan gerisinde kalan, 3 farklı kulvarda sahne aldığı Avrupa’ya veda eden, elinde en önemli hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kalan son şampiyon Trabzonspor’da yönetimden de şok bir karar geldi. Bordo mavililerde Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle 28 Şubat günü yapılan toplantıda olağanüstü kongreye gitme konusunu masaya yatırdı.

Kulübün kısa vadede 16 milyon Euro’luk ödemesi var

Şampiyonlar Ligi’nin ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden elenen takımın Süper Lig’de de hedeflenenden uzak bir çizgide olması yönetimi arayışlara iterken kulübün mevcut ekonomik durumu ile ilgili endişeler de dile getirildi. Yakın ve uzun vadeli borçların planlaması ile bordo mavililerin kısa vadede 16 milyon Euro’ya yakın ödemesinin bulunması da tartışıldı. Toplantıda olağanüstü kongreye gidilerek güven tazelenmesi yönünde oylama yapılırken yönetim kurulu üyeleri arasında fikir ayrılıkları oluştuğu öne sürüldü.

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‘Ben bırakıyorum, herkesin önü açılsın’ dediği iddia edildi

Dün ise beklenen karar açıklandı. Buna göre Trabzonspor 18-19 Mart 2023 tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25-26 Mart 2023 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda genel kurula gidecek. 2018’den bu yana görevde olan başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Ben bırakıyorum, herkesin önü açılsın” dediği yeniden aday olmayacağı iddia edildi. Mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan’ın ise başkanlığa talip olduğu ve bu konuda çalışmalara başladığı öne sürüldü.