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GeriFutbol Trabzonspor'da Afobe antrenmana bugün de katılmadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Afobe antrenmana bugün de katılmadı

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Trabzonspor'da Afobe antrenmana bugün de katılmadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açıldı.

Bordo-mavili futbolcular, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından taktik antrenmana geçti.

- Afobe, katılmadı

Trabzonspor'da omuzundaki sakatlığı nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Benik Afobe, yine antrenmanda yer almadı.

Bu futbolcunun yarın son bir değerlendirme yapılacağı ve buna göre kadroda olup olmamasının netleşeceği belirtildi.

Trabzonsporda Afobe antrenmana bugün de katılmadı

Milli takım kampından henüz dönmeyen Bakasetas da çalışmaya katılmadı.

İyileşme sürecinde olan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptı. Trondsen ise antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından uçakla Sivas'a gidecek.

 

Trabzonsporda Afobe antrenmana bugün de katılmadı

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