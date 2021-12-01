Trabzonspor'da Adana Demir hazırlıkları 3 eksikle devam etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Görüntüler ortaya çıktı Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...Görüntüler ortaya çıktı! Tünele girer girmez... Olay anı saniye saniye kamerada...#Fenerbahçe
Bakan Koca son durumu açıkladı Dikkat çeken mesaj: Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecekBakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken mesaj: 'Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecek'#Koronavirüs
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Herkesi tehdit ediyor Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası varHerkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var#Sosyal Medya
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Sürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat Çok önemli uyarıSürücülerin kabusu oldu... Araç sahipleri dikkat! Çok önemli uyarı#Araç Bakımı
Komşusunu bombayla havaya uçurdu Gerekçesi pes dedirtti...Komşusunu bombayla havaya uçurdu! Gerekçesi 'pes' dedirtti...#Rusya
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da Adana Demir hazırlıkları 3 eksikle devam etti

#Trabzonspor#Süper Lig#Adana Demirspor
Trabzonsporda Adana Demir hazırlıkları 3 eksikle devam etti

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında evinde Adana Demirspor’u konuk edecek Trabzonspor, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haberin Devamı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 16.00’da yapılan antrenmana, Fatih Karagümrük maçı sonrası Trabzon’a dönmeyerek geceyi İstanbul’da geçiren teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı. Teknik direktör Avcı, basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet etti.

Adana Demirspor hazırlıklarının ikinci gününde, Djaniny, Erce Kardeşler ile Trondsen sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılmadı. Gaziantep FK maçı öncesinde ısınırken sakatlanan Erce Kardeşler’in tedavisi sürerken, Djaniny’nin sol, Trondsen’in ise sağ ayağında ödem olduğu öğrenildi.

Çalışmalar sırasında İsmail Köybaşı ise geçici bir sakatlık yaşadı. Kısa sürede toparlanan Köybaşı idmana kaldığı yerden devam etti.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil