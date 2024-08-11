Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya protesto şoku! İstifa çağrısına yanıt verdi

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Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya bu sezon ikinci kez istifa çağrısı yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu karşılaşmaya birlikte Abdullah Avcı, Süper Lig'de Trabzonspor'un başında çıktığı dört Sivasspor deplasmanından da beraberlikle ayrıldı.

0-0 | Ağustos 2024

3-3 | Kasım 2023

1-1 | Ocak 2022

0-0 | Nisan 2021

ABDULLAH AVCI'YA PROTESTO

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına yönelen Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı deplasman tribünündeki bordo mavili taraftarlar istifaya davet etti.

Trabzonsporlu taraftarların "Avcı istifa" tezahüratları yayına yansıdı.

Bordo mavili taraftarlar, Trabzon'da oynanan Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien maçının ardından da Abdullah Avcı'yı protesto etmiş ve statta istifa tezahüratları yükselmişti.

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ABDULLAH AVCI: VAZGEÇMEM

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Savic'in adelesinde çekme oldu o yüzden değiştirmek zorunda kaldık. 35. dakikadan sonra bireysel hatalar yaptık. Borna kaybetti, Okay kaybetti. Rakip devreye girdi. Oyunun ikinci yarısı gel-gitli hale döndü. Girdiklerimiz var, rakibe verdiklerimiz var. Kazanmak istiyorduk. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ FAYDALI KULLANACAĞIM"

Protestolara dair konuşan Avcı, "Elbette eleştiriler olacaktır. Bunlara saygım büyük. Bu eleştirileri faydalı bir şekilde kullanacağım. Ancak dilimizi ve üslubumuzu bilmek önemli, sonuçta bu bir oyun. Taraftarımıza büyük saygımız var ve takım oturunca gerçek Trabzonspor'u görecekler" dedi.