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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yeni jokeri Bardhi!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Bardhi
Trabzonsporda Abdullah Avcının yeni jokeri Bardhi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Enis Bardhi’nin esas mevkisi on numara. 66 maçta bu bölgede forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu, 61 karşılaşmada merkez orta saha olarak görev yaptı. 11 maçta santrfora geçip gol arayan Bardhi, bir kez de önlibero olarak oynadı.

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Trabzonspor'un İspanya’nın Levante takımından transfer ettiği Enis Bardhi, sözleşme imzalamak için dün Trabzon’a geldi. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu, havalimanında yaptığı açıklamada, şampiyon bir takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bardhi, “Şampiyon takımın bir parçası olmak benim için büyük gurur. Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmek ve bu şansa erişebilmek uzun süredir beklediğim bir şeydi. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı” diye konuştu.

Logosunda Türk bayrağı olan İsveç ekibinde oynadı

Futbol kariyerinde 5 farklı ülkede top koşturan Enis Bardhi, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Asıl mevkisi on numara olan tecrübeli futbolcu, orta saha ve forvetin her bölgesinde görev yapabiliyor. 2 Temmuz 1995’te Üsküp’te Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bardhi, futbola KF Shkupi’de başladı. 2013’te Danimarka’nın Bröndby takımının altyapısına giren Bardhi, bir yıl sonra İsveç’e gidip, logosunda Türk bayrağı bulunan Prespa Birlik Kulübü’ne transfer oldu.

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Trabzonsporda Abdullah Avcının yeni jokeri Bardhi

Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın kaptanı

2014 Ağustos’unda Macaristan ekibi Ujpest ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bardhi, 2017 Temmuz’unda 1.5 milyon Euro’ya Levante’ye satıldı. 5 yıldır İspanyol ekibinin formasını giyen Bardhi, Kuzey Makedonya Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapıyor. Ujpest ve Levante’de toplam 256 resmi maça çıkan Kuzey Makedonyalı futbolcu, 46 gol atıp, 28 asist yaptı. Enis Bardhi, geçen sezon Levante formasıyla karşılaşmada oynarken 3 kez gol sevinci yaşadı ve 3 de gol pası verdi.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Bardhi

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