Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gözü üçüncü kupada

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Karadeniz ekibiyle Süper Lig ve Süper Kupa’yı alan Avcı, Türkiye Kupası’nı da kaldırmak istediklerini belirtirken şunları söyledi:

"EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ"

"Daha Trabzon’da almamız gereken gereken kupalar var. Şu an itibariyle Türkiye Kupası önemli hedeflerden biri. Trabzonspor tarihinde Türkiye’deki bütün kupaları almış bir teknik adam olarak anılmak ve devam etmek istiyorum."

TRANSFERDE 3 KRİTER

Yeni sezon yapılanması için de bilgi veren Avcı çalışmaları şöyle ifade etti:

1 - Tabii ki tecrübeli oyuncu alacağız.

2- Kurallar değişiyor. 12’ye dönecek, yerli oyuncu kalitesini artırmalıyız.

3- Potansiyel genç oyuncu alıp, oynatıp belki ürünü de paraya çevirebiliriz.