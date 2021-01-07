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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın büyük isteği: Enzo Perez
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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takımdaki eksikleri gördükten sonra transferde önceliğin orta sahaya verilmesini istemişti.

Trabzonspor'da usta hocanın arzusu doğrultusunda Berat Özdemir ile anlaşma sağlanırken, yılların eskitemediği Enzo Perez için de temaslar sürüyor. Fırtına, Gustavo Colman ve Jose Sosa'dan sonra orta sahasında Arjantinli yıldız geleneğini 34 yaşındaki futbolcuyla sürdürmeyi planlıyor.

Trabzonspor, River Plate forması giyen başarılı futbolcuya 1.5 yıllık kontrat önerdi. 1 milyon euroluk da garanti ücret belirledi. Trabzonspor'un bu transferde ciddi mesafe kat ettiği ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Küçük pürüzler kaldı.

Perez'in de kariyerinin sonuna yaklaşmışken Avrupa futbolunda bir kez daha meydan okumaya hazır olduğu vurgulandı. (Takvim)

Trabzonsporda Abdullah Avcının büyük isteği: Enzo Perez

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