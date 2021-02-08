Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan zemin serzenişi ve kadro itirafı

Yeni Malatya Stadyumu'nun zeminin bozuk olduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu oyun pası oyunu ve düzgün zeminde oynanan bir oyun. Sadece Malatya için söylemiyorum. Devlet stadyum yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Oyuncuya o kadar para veriyoruz, marka değerinden bahsediyoruz... Zemin konusu Avrupa'da çok kolay şekilde uygulanıyor. Hüseyin Türkmen bugün rakibimize ve bu sahaya karşı daha doğru duruyordu. O yüzden onu oynatıyorum. Bunu sadece Malatya'ya değil, tüm lige söylüyorum. Bunların belli bir standardı olsun. Lütfen, rica ediyorum. Büyük paralar veriliyor oyunculara, bu zemine çıkartıyoruz." diye konuştu.