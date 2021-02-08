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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan zemin serzenişi ve kadro itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan zemin serzenişi ve kadro itirafı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacakları Yeni Malatya maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada stat zeminlerinin kötülüğüne dikkat çekti. Devletin stadyumlar yaptığını ancak kulüplerin saha zeminleri konusunda özenli olmadığını belirten Avcı, kadroyu da zemine göre oluşturduğunu söyledi.

Yeni Malatya Stadyumu'nun zeminin bozuk olduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu oyun pası oyunu ve düzgün zeminde oynanan bir oyun. Sadece Malatya için söylemiyorum. Devlet stadyum yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Oyuncuya o kadar para veriyoruz, marka değerinden bahsediyoruz... Zemin konusu Avrupa'da çok kolay şekilde uygulanıyor. Hüseyin Türkmen bugün rakibimize ve bu sahaya karşı daha doğru duruyordu. O yüzden onu oynatıyorum. Bunu sadece Malatya'ya değil, tüm lige söylüyorum. Bunların belli bir standardı olsun. Lütfen, rica ediyorum. Büyük paralar veriliyor oyunculara, bu zemine çıkartıyoruz." diye konuştu.

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