Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Visca açıklaması! 'Türkiye'ye ben getirdim ancak...'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Olimpiyat Stadı, benim 6 senemin geçtiği yer. Güzel hikayelerin olduğu, geçen sene de Trabzonspor’la bir kupa kazandığımız bir stat. Rakip Karagümrük, beni 22-23 üç yaşlarında futbol piyasasına sunan, çıkış yaptığım, iki senede otuz gole yakın atıp piyasaya çıktığım takım. Ciddi bir saha organizasyon takımına karşı oynadık. Her iki takımın da sahada hem savunmada hem hücumda planları vardı. Topa sahip olma oyununu her iki takımda istedi. Özellikle rakibin topa sahip olup opsiyonlarını çok sabırla beklemesi aslında sinir bozucu bir durumdur ama ona sabırlı kalmak ve takım savunmasını yapmak çok önemliydi. İkinci bölgede de merkezi çok doğru kapatarak sabırla topun peşinde bazen koşmak gerekir. Şampiyonluğa oynamak, hedefe gitmek bu tür oyunları geçmek takım savunmasını doğru yapmakla eş değerdedir. Bugün fırsatlar bulduk. Penaltıdan golü attık. İkinci yarıda da fırsatlarımız vardı. Erken oyunu kopartabilirdik ama doğru zamanda 2’inci gol de geldi. Bugün sistemi, organizasyonu ve planları olan 2 takım karşılaştı. Biz kazandık. Kazanmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi hedefe giderken daha fazla fedakarca takım savunması yapmaktır. Bugün itibariyle takımım ne istediysem bunu parça parça uygulamaya çalıştı. Onun için oyuncularla beraber olmaktan son derece mutluyum. Bir haftayı daha geride bıraktık. Kupa kazanmadık, hiçbir şey kazanmadık. Sadece üç puan kazandık. Cumartesi günü Adana Demirspor’la yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızı sabırlı, sakin olmaya destek vermeye, savunmayı ve hücumu bizle beraber yapmaya davet ediyorum. Taraftarımız bugün burada değildiler ama enerjileri vardı. Desteklerini gönülden desteklerini vereceklerine inanıyorum. 2-0’lık skor tabii ki iki sıfır önemli ama oyuncularım çalıştıklarımızı santim santim uygulamaya çalıştı. Benim için daha değerli. Bu yolda hızlı adımlar atmak önemli. 14’üncü hafta bitti ve bir maç daha kazandık. Rekorlar diyorlar ama inanın hiçbir tarafına bakmıyorum. Her hafta kazandığımız maçlara bakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"YARIŞA EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Haberin Devamı

Şampiyonluk yarışında en iyisini yapacaklarını dile getiren Avcı, "Şampiyonluk konusunda yapılan algıları daha evvelden biliyorum. Son 5-6 senedir yarışan bir teknik direktörüm. Sahanın dışında ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Trabzonspor tarihi, geçmişi her zaman yarışmış bir takımdır. Camia da buna hazır. En iyi şekilde yarışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

"ABDÜLKADİR ÖMÜR ÖZEL BİR OYUNCU"

Abdülkadir Ömür’ün performansı hakkında da Avcı, "Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yetenekli ve özel oyuncularından. Harika gidiyor. Daha önce, ’Bizi şampiyon yapacaksa ömür gibi oyuncular yapacak.’ dediğimi de tekrar hatırlatayım. Dalgalanmalar olacak. Bu böyle bir oyun. Özel bir oyuncu. Umarım gelişerek ve katkı sağlayarak devam eder" şeklinde konuştu.

"VISCA GÜNDEMDE DEĞİL"

Transfer için çalışmalar yapıldığını söyleyen Avcı, "Henüz geniş bir kadroya sahip değiliz ama olacağız. Devre arasında transfer olacak. Visca konusunda devamlı yazılıyor ama öyle bir şey yok. Benim Türkiye’ye getirdiğim bir oyuncu kendisi. Çok iyi bir izleme komitemiz var. Detaylı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kadrodaki adaleti de iletişimle sağlıyoruz. Samimi ve dürüst şekilde bunu anlatırsanız her şeyin karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bunun karşılığı da dürüst ve iyi bir iletişimdir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"ŞAMPİYON OLARAK UMARIM O BOŞ ÇERÇEVEYİ BU SENE DOLDURURUZ"

Avcı, şimdiden Adana Demirspor maçını düşündüklerini söylerken, "14’üncü haftada iyi olacağımızın planını yapmıştım. Geçen sene hem devre arasında, hem lig sonunda çalıştık ve transferleri erkenden yaptık. Ama 14’üncü haftada bu kadar puanı kimse beklemiyordu. Ama benim için önemli olan bu değil. Şimdiden Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Artık çözümler ne, karşılamalar ne? Adana Demirspor şu anda benim için ne öncesidir ne de sonrasıdır. Oyuncuyla konuşurken belki de bir mesaj verme durumuydu bu fotoğraf. Trabzon her zaman yarışmış, zaman zaman kırılmalar küsmeler olmuş, hissiyatları büyük olan şehir. Bu camiada büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. O odada Trabzonspor’un tarihi de var. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş’in fotoğrafları var. Şampiyonluk yaşayan kadrolar var. Umarım o boş çerçeveyi bu sene doldururuz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Abdullah Avcı, Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz için de, "Mustafa Cengiz’in ailesine başsağlığı diliyorum. Türk futbolunun ve Galatasaray Ailesi’nin başı sağ olsun. Üzüldüm. Bütün spor camiasının başı sağ olsun" dedi.

MATEOS: TRABZONSPOR HIZLI GEÇİŞ YAPAN BİR TAKIM

Trabzonspor’a karşı alınan mağlubiyeti değerlendiren Mateos, "Bugün ortaya koyduğumuz plan ve yapma isteğimizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Rakip sahada daha iyi oynamak, rakibi hapsedip kontrolü ele geçirmek istedik. Bunu yaptığımız anlar oldu, yapamadığımız anlar oldu. Trabzonspor hızlı geçiş yapan bir takım. Yanılmıyorsam üst üste 7’nci galibiyetini aldılar ve namağlup durumdalar. Kendi açımızdan iyi şeyler ortaya koyduk ama skoru alamadık. Bu oyunu ilerleyen haftalara yayarak daha iyi işler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"KARŞIMIZDA TRABZONSPOR VARDI"

Geçen hafta oynana Kasımpaşa maçından daha iyi bir oyun oynadıklarını söyleyen Mateos, "Bugün Kasımpaşa maçında yaptıklarımızın üstüne çıkan bir performans sergiledik. Yüzde 74 gibi bir topla oynama yüzdesi yakaladık ama pozisyonları değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Kasımpaşa maçında da iyi oynadık ama maçın ikinci yarısında çok fazla fırsat verdik. Maçları bu şekilde değerlendirmek lazım. Performans anlamında Kasımpaşa maçının üzerinde bir performansımız oldu ama değerlendiremedik. Tabii ki karşımızda Trabzonspor vardı. Bu durum da olumsuz etkiledi" diye konuştu.

"EKSİKLERİMİZ SÜREKLİ İLK 11 OYNAYAN İSİMLERDİ"

Takımda birçok oyuncunun eksik olması için de Mateos, "Sürekli 11 oynayan isimlerdi. Yokluklarını hissetmedik dersek yalan olur. Bugün çok fazla 11 şansı bulamayan ama hep planlarımız dahilinde olan oyuncuları da görme anlamında önemli bir maç oldu. Hafta içinde de kupa maçımız var. Bu periyotta herkese ihtiyaç olacak. Bu arkadaşlardan da iyi performanslar aldık diyebiliriz. Emre Mor’dan çok memnunuz. Uzun bir süre düzenli şekilde oynamayan bir oyuncuydu. Buraya geldikten sonra kondisyonunu yukarıya taşımasının ardından çok fazla katkı verdiğini gösteriyor. Oynadığı oyunlarla, takım arkadaşlarıyla ilişkisinde bunu gösteriyor. Bize ve oyuna bağlılığında bunu gösteriyor. Genel anlamda çok memnunuz. Bitiricilik çalışıyoruz, rakip ceza sahasına girmelerini ve oyunun defansif yardımını çalışıyor. Oynamak isteyen ve elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtan bir oyuncu. Bugün yararlanamadı tabii ki ama bundan sonrasında kendisinden daha fazlasını isteyeceğiz, kendi de daha fazlasını yapacaktır" dedi.