Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Haberin Devamı

Geriden gelip kazanmanın önemine vurgu yapan Abdullah Avcı, "Geri düşüp kazanmak kolay değil. Çok zor bir deplasmanda iyi bir galibiyet aldık. Her hafta bir final oynuyoruz. Sonradan girenler de çok büyük katkı sağladı. Hedefe giderken geriden gelip kazanmak da önemli. Başakşehir ile önemli bir maça çıkacağız. Herkes bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' diyor. Bu bizi mutlu ediyor. Cumartesi günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

"İKİ TRASFER DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer sorusunu da yanıtlayan Avcı, "Transfer çalışmaları devam ediyor. İki oyuncu daha planlıyoruz. Sol bek transferi istiyoruz. Bir de set hücumlarında rakibin arkasına koşu yapabilecek kenar oyuncusu almayı düşünüyoruz." dedi.