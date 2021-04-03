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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan tek değişiklik!
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Futbol
Haber Giriş: 03.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan tek değişiklik!

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan tek değişiklik!

İki maçlık puan kayıplarının ardından 4-1´lik Ankaragücü galibiyetiyle çıkışa geçen Trabzonspor, bugün deplasmanda Sivasspor´a konuk olacak.

Cezalı ve sakat oyuncu sayısının fazla olduğu bordo mavililer, eksiklerine rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi arzuluyor.

Trabzonspor´da bu maç öncesi Berat, Abdülkadir Ömür ile Trondsen´in tedavileri devam ediyor. Djaniny ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avc'nın, Ankaragücü maçındaki 11´inde mecburi değişikliğe giderek cezalı Djaniny´in yerine hücum hattında Yusuf Sarı´ya forma vermesi bekleniyor.

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan tek değişiklik

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