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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan taraftara şampiyonluk çağrısı!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan taraftara şampiyonluk çağrısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duygular, bir an evvel sonuç almak istiyorlar

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BİR HAFTA DAHA ERTELEDİK

Bir hafta daha erteledik. Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum.

BU SENENİN KEYFİNİ ÇIKARSINLAR

Taraftarlarımız sandıklardan bayrakları çıkarsınlar ve maça öyle gelsinler. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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