Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan sezon değerlendirmesi! "Sezon çok iyi geçti ama yeterli değil"

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, önümüzdeki sene Trabzonspor'un hem oyun hem de hedef içinde olacağını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Ligin sonu, son maç, kazanarak kapatmak istiyorduk. 20 dakikada 3 topumuz direkten döndü. Oyun olarak çok üstünlüğümüz vardı. Maçı erkenden koparmamız gerekiyordu. İkinci yarı başında rakibimiz kısa da olsa devreye girdi, sonra yine kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek maçı kazandık." dedi.

Sezonun bütününün herkes için zor geçtiğini ifade eden Avcı, "Zor sezonu bitirdik. Geldiğimiz günden itibaren 71 puanı bulduk. İyi bir sezon geçirdik. İçinde kupa kazandık, çok iyi sezon geçti ama Trabzonspor için yeterli değildir. Önümüzdeki sene itibarıyla yapacağımız organizasyonlarla beraber Trabzonspor, hem oyun hem hedef içinde olacaktır. Bütün futbol ailesini emeklerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

ÖZCAN BİZATİ: OYNAMASI KOLAY BİR MAÇ DEĞİLDİ

Ligden düşen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati ise şunları söyledi:

"Bizim için oynaması kolay bir maç değildi. Maçın 45. dakikasında yediğimiz gol oyun formatımızı bozdu. İkinci yarı farklı oyun formatıyla oynamak zorundaydık. Gelgitlerin çok olacağı, risk alacağımız, o risklerin de bize ceza kesebileceği bir oyun oynamak zorundaydık, onu oynadık. İkinci yarı gol attık, rakibe fırsatlar verdik, bunu biliyorduk ama biz de fırsatlar yakalayacaktık. O fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendiremedik. Rakibimizin 87. dakikada bulduğu golle 2-1 kaybettik."

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