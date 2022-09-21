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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan savunma alarmı

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan savunma alarmı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Trabzonspor teknik direktörü, milli arada takımına defans ağırlıklı çalışmalar yaptıracak. Son 4 resmi maçta 8 gol yiyen takımının özellikle geçiş hücumlarını karşılamada ciddi sorunlar yaşamasını dikkate alan Abdullah Avcı, 1 Ekim’deki Kayseri maçına dek savunma ve orta saha oyuncularıyla özel olarak ilgilenecek.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve oyun sisteminin yerleşmesi için iyi bir fırsat olarak gördüğü milli arada izleyeceği yol haritasını belirledi... Takımının son 4 resmi maçta 8 gol yemesini dikkate alan Avcı, antrenmanlarda savunma ağırlıklı çalışmalara ağırlık verecek. Özellikle rakiplerin geçiş hücumlarını karşılama konusunda yetersiz kalan defans ve orta saha oyuncularıyla bire bir ilgilenme kararı alan Abdullah Avcı, hataları minimuma indirmeye yönelik yoğun bir idman programı uygulayacak.

YENi REKOR KAPIDA

Öte yandan Süper Lig’de Gaziantep’i 3-2 yenerek evindeki 28 maçlık yenilmezlik serisini sürdüren Trabzonspor, Ekim 1994-Nisan 1996 tarihleri arasında elde ettiği seriyi 26 sezon sonra tekrarladı. Bordo mavililer 9. haftada evinde oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanması halinde yeni bir rekor kırmış olacak. Trabzonspor, sahasındaki son yenilgisini 2020-21 sezonunun 29. haftasında 3-1’lik skorla Alanya karşısında alırken, daha sonra oynadığı 28 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

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TRABZON’U ELEYEN HOCAYI GÖNDERDiLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor’u eleyerek gruplara kalan Kopenhag takımında teknik direktör Jess Thorup’un görevine son verildi. Kopenhag, Danimarka Ligi’nde oynadığı 10 maçın 6’sını kaybederken, diğer 4’ünü kazanmış; Şampiyonlar Ligi grubunda ise 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştı.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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