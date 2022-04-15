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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Kaygımız yok"

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Karagümrük
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan şampiyonluk sözleri Kaygımız yok

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

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Kaygılarının olmadığını ve ikinci devrede bir şampiyon gibi oynadıklarını kaydeden Avcı, "İkinci yarıdaki oyun şampiyon oyunu. istatistikler, veriler, ceza sahası, kenar orta, girilen pozisyonlar. Bir şampiyon gibi oynanan oyun. 5 puan lazımdı. 4 puana düştü. Kaygımız yok bizim." dedi.

Kaliteli bir takım olduklarını ve kalan maçlarda şampiyonluk için gereken puanları alacaklarını söyleyen Avcı, "Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir.  Biz kredileri, başından beri bunun için aldık. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Böyle bir algı olmasın. Oyuncuların mücadelesi, taraftarın destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Karagümrük

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