Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! 'Işığını mı görüyoruz?'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çektiVakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çekti#Koronavirüs
Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede! 3 yıl sonra ilk kez...#Trabzonspor
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Bakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracakBakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak#Fahrettin Koca
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Trabzonspor, zorlu maçta Konyasporu 2 golle devirdiTrabzonspor, zorlu maçta Konyaspor'u 2 golle devirdi#Trabzonspor - Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Mardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü Futbolcular ve antrenör yaralandıMardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular ve antrenör yaralandı#Futbol
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Kanlı takip Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldüKanlı takip! Kırmızı ışıkta ateş açtılar, 2 kadın öldü#Kocaeli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! 'Işığını mı görüyoruz?'

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan şampiyonluk sözleri Işığını mı görüyoruz

Konyaspor'u 2-1 yenerek puan farkını 12'ye çıkaran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Avcı'nın açıklamaları şöyle;

"Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan birisiydi. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek... Bugün maça başlarken, burada neden olduğunu, iyi ki Trabzonspor var dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant daha baskılı çok isteyen ve bundan sonra da devam edecek olmasını bugün göstermek istedik. Bugün böyle bir oyun vardı. Konyaspor'un bulundukları yer bence harika. Buraya çalışarak, bir organizasyon dahilinde geldiler. Her bölgede planları var. Biz de bunlara göre çalıştık, iştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz."

Haberin Devamı

"2'yi bulduk ama son 5 dakika gol yedik ama kazanmasını bildik. Rakipten üstündük. Trabzonspor, üstüne koyarak devam ediyor. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bütün buraya gelen Trabzonspor sevdalılarına bunu armağan ediyorum. Bu güzel desteklerine devam etsinler."

"Üzücü bir haber aldım. Bir taraftar hayatımını kaybetmiş. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Trabzon böyle tutkulu bir yer. Sakin olsunlar bunu sonu çok güzel. Heyecanlarını dengelesinler ricam bu."

"Edin Visca Türkiye'ye transfer ettiğim bir oyuncu. Kişiliği ve oyunculuğu ile gelişen bir oyuncu. Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. O da bizi tercih etti. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir puan farkı var, Visca'yı almayalım ama öyle değil."

"Bizim için harika bir 25 hafta. Güzel bir durum var bizim için. İstatistikler, rakamlar, oyunlar... İyi ki Trabzonspor var dedirttiğimiz bir durum. Trabzonspor sevdalıların neler istediğini çok iyi biliyoruz. Harika bir 25 hafta geçti, umarım böyle devam edecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası