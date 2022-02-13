Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! 'Işığını mı görüyoruz?'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Avcı'nın açıklamaları şöyle;

"Yine büyük adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan birisiydi. Şampiyonluk ışığını mı görüyoruz, acaba bunu mu söylesek... Bugün maça başlarken, burada neden olduğunu, iyi ki Trabzonspor var dedirtmenin, bu kadar puan farkı olmasına rağmen daha dominant daha baskılı çok isteyen ve bundan sonra da devam edecek olmasını bugün göstermek istedik. Bugün böyle bir oyun vardı. Konyaspor'un bulundukları yer bence harika. Buraya çalışarak, bir organizasyon dahilinde geldiler. Her bölgede planları var. Biz de bunlara göre çalıştık, iştahımız, arzumuz, taraftarımızla iyi şeyler çıkarttık. Daha farka da gidebilirdik aslında. Orta sahayı geçtikten sonra çok erken final pasları yapıp, yüksek nabızla geri dönünce, bu oyun bunu kaldırmaz."

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"2'yi bulduk ama son 5 dakika gol yedik ama kazanmasını bildik. Rakipten üstündük. Trabzonspor, üstüne koyarak devam ediyor. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bütün buraya gelen Trabzonspor sevdalılarına bunu armağan ediyorum. Bu güzel desteklerine devam etsinler."

"Üzücü bir haber aldım. Bir taraftar hayatımını kaybetmiş. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Trabzon böyle tutkulu bir yer. Sakin olsunlar bunu sonu çok güzel. Heyecanlarını dengelesinler ricam bu."

"Edin Visca Türkiye'ye transfer ettiğim bir oyuncu. Kişiliği ve oyunculuğu ile gelişen bir oyuncu. Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. O da bizi tercih etti. Şampiyonluk için kalite şart, ben bunları yaşadım. Birisi diyebilir puan farkı var, Visca'yı almayalım ama öyle değil."

"Bizim için harika bir 25 hafta. Güzel bir durum var bizim için. İstatistikler, rakamlar, oyunlar... İyi ki Trabzonspor var dedirttiğimiz bir durum. Trabzonspor sevdalıların neler istediğini çok iyi biliyoruz. Harika bir 25 hafta geçti, umarım böyle devam edecek."