Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk çağrısı!

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Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

34 haftadır bir oyun standartıyla geldik zaten. Bazen inişler çıkışlar olacak. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. İyi savunma yapmak çok önemliydi. 3. golü bulduktan sonra finalleri daha iyi yapabilirdik. Finaller zordur, bir final kazandık. Çok mutluyuz.

BAYRAKLARI ÇIKARSINLAR

Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı

DAHA KUPALAR VAR

Trabzonspor'un genetiğinde var kazanmak. Harika bir sene, bunun keyfini çıkarsınlar. 1 sene sonra neler yaptığımızın farkına yeni varacağız. Daha kazanacağımız maçlar var. Kupalar var daha alacağımız.

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HORONLARA DEVAM ETSİNLER

İnsanların duygusunu görüp yaşayabiliyorum. Sakin, sevinçli, horonlarını teperek devam etsinler.