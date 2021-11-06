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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan şampiyonluk açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Geçen sene de kazandık, seyircisizdi. Taraftarla burada kazanmak kolay değildi. Yoğunluğu hissettiriyorlar. Beşiktaş, bu ülkenin çok önemli bir takımı, en eski takımı. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.

BAKASETAS AÇIKLAMASI

Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz

HİÇ HESAPLAMADIM

Ben hep kısa vade, orta vade, uzun vade planlar yaparım. Trabzonspor hep yarışmak zorunda. Hep kazanma duygusuyla hareket ettik, puan ortalamasını hiç hesaplamadım. Kazandıkça bu yol haritasının daha hızlanacağını düşünüyordum. Bu arayı çok iyi değerlendireceğiz, zihinsel olarak dinleneceğiz.

ŞAMPİYONLUK KAZANMADIK

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Bugün 3 puan kazandık, şampiyonluk kazanmadık. Herkes ligin 12. haftada bizi başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var, ligin 3'te 1'i bitmedi.

YARIŞIN İÇİNDE OLACAK

Beşiktaş yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil, Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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