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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu taraftara çağrı!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan maç sonu taraftara çağrı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Kazanma alışkanlığına ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Trabzonspor tarihi boyunca kupalar kazanmış bir takım.

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ENTERESAN BİR GOL YEDİK

Enteresan bir gol yedik. Ondan sonra oyunun içinde kalmaya çalıştık. Genç oyuncular vardı, bugün ilk defa oynayan isimler vardı. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün kazanmak son derece önemliydi. Hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız

FİNAL OYNAMAYACAĞIZ

Konyaspor maçı neden konuşuluyor bilmiyorum. Taraftar, davetlerimize geliyor. Biletleri hemen tüketmişler yine. Birlikte savunma, birlikte hücum yapalım. Harika bir sene, harika bir kulüp, harika bir şekilde devam ediyoruz. Bir final oynamayacağız.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Türkiye Kupası

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