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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu sert sözler: 'Şık olmadı, yakışmadı!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 22:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

4 gün önce doğru oyunla maçı kazandıktan sonra bugün tam tersi. 20. dakikadan sonra oyunda hareketlilik yok. Statik kalıyoruz. Fırsat tekrar geldi, golü bulduk. Oyun elimizin altında ama doğru oyunu bir türlü yapamıyoruz.

MÜCADELEYE SOKAMADIK

İkinci yarı rakip atıldı, süre çok uzun ama bir türlü ama o mücadeleye sokamadık. Pek alışık olmadığım bir süreç. Şık olmadı. Yakışmadı

EN SIKINTILI MAÇLARDAN BİRİSİYDİ

Tepki vermedik. Hiç hoşuma gitmedi. 10'a 10 oynandı, domine etmemiz lazım, hareketsiz duruyoruz. Hayatımda yaşadığım en kötü senaryolardan biri. Bunu sorgulayacağız. Hayatımda yaşadığım en sıkıntılı maçlardan birisiydi!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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