Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu şampiyonluk açıklaması!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bu takım şampiyon olacaksa, olacak da, buna inanıyoruz, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuların katkısıyla olacak.

DAHA HIZLI GİDECEĞİZ

Hedeflere daha hızlı gideceğimizi düşünüyorum. Taraftarın desteğinin devam edeceğini düşünüyorum.

KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ

Ben geri bildirim alıyorum. Sadece Trabzonsporlular'dan değil, tüm Türkiye'den. İzleyenlerin 'İyi ki Trabzonspor var' diyeceği bir takım! Biz buna devam edip karşılığını almak istiyoruz.