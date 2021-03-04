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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu itiraf! 'Kaybettikten sonra kolay olmuyor'
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 18:36 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu itiraf! 'Kaybettikten sonra kolay olmuyor'

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu itiraf! 'Kaybettikten sonra kolay olmuyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Zirve yarışı mı, her hafta... Fenerbahçe maçını kaybettikten sonra 4 gün içinde zihinsel olarka hazırlanmak kolay olmuyor. Bu nedenle oyun içi dalgalanmalar yaşadık. Bu maç eşik atlama maçıydı.

TAÇTAN PENALTI OLDU

İyi başladık, her şey elimizin altındaydı. Futbolda oyunun her anını doğru yaşayacaksın. Doğrulardan vazgeçmeyeceksin. Futbolda en tehlikeli an kendini rahat hissettiğin an. Taçtan penaltı oldu. Bazen sesimiz, tansiyonumuz çıkabiliyor. Deneyimden kaynaklanıyor

DAHA 13 HAFTA VAR

Kazandık, mutluyuz. Bu tarafına bakacağız. Trabzonspor takımı, şehri her hafta yukarıda olur, yarışır. Hafta hafta gideceğiz. Daha 13 hafta var. Her maçı kazanmak planıyla, duygusuyla çıkmak zorundayız

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