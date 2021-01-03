Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu destek çağrısı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

2021'e galibiyetle başlamak çok güzel. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarı var olan şeyleri istedik. Beraber olma, daha fazla hareket etme gibi durumları ikinci yarı oluşturduk

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Rakibe pozisyon verme sayımız epeyi azaldı. Takım savunmasında daha iyiyiz. Hücumda oyuncu kalitesi arttıkça daha iyi olacağız. Zamana, oyunu geliştirmeye, oyuncuya ihtiyacımız var

Trabzonspor taraftarı bize sahip çıkmaya devam etsinler. Bu enerjiyi verdikleri sürece Trabzonspor hep zirveye oynar