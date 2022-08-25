Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklama: 'Dünyanın sonu değil'

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Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar.

HER ŞEYİ DENEDİK

Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var.

ÇOK EFOR SARF ETTİK

Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak.

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TARAFTARA ÇAĞRI

Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoşgörü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil. Bu oyun. Djaniny'nin var, Enis'in var, Cornelius'un var, Bartra'nın var, Bakasetas'ın var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız