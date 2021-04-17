Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Hatayspor maçı sonrası hakem isyanı: Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, son dakikada kalelerinde gördükleri penaltı golüyle maçtan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin iyi, atlet oyunculardan kurulu geçiş takımlarından Hatayspor ile dengeli bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Oyunun bazı bölümlerinde kendilerinin bazı bölümlerinde ise Atakaş Hatayspor'un devreye girdiğini ifade eden Avcı, "Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibarıyla rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizim de 1-0'dan sonra koparacağımız pozisyonlar önümüze düştü. Uzatma son dakikalarında, saniyelerinde, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde verilen penaltı ile berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere biten pozisyonlarda bugün kazanıp 3'üncülük için yarışabilir miyiz, 2'nciliğe atabilir miyiz diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü." diye konuştu.

"HAKEM CAMİASIYLA KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUM"

Avcı, hakemler hakkında konuşmadığını ve bu duruma alışık olmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar kararı doğrudur, olabilir. Ben hafta içinde teknik taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen ben nasıl dersime çalışıyorsam onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini arttıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm."

Abdullah Avcı, takımda gördüğü en büyük eksikliğin sorulması üzerine, "Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi." değerlendirmesini yaptı.

ÖMER ERDOĞAN: SON DAKİKADA 1 PUAN ALMAK ÖNEMLİ

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise son dakikada 1 puan almalarının önemli olduğunu söyledi.

Maçın ilk yarısında daha iyi oynadıklarını dile getiren Erdoğan, "Neredeyse kalemize top gelmedi. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalışırken topun bizde kalmasını sağladık. Üçüncü bölgede kaptırdığımız toplarla çok çabuk baskı uygulayarak rakibi hücuma çıkartmamaya çalıştık. Maalesef çok basit gol yediğimiz dönemden sonra, geriden maçı tekrar çevirmek için oyuncu arkadaşlarımız son dakikaya kadar sürekli arayış içindeydi. Sürekli gol pozisyonu üretmeye çalıştılar. Girdiğimiz pozisyonlar da oldu, değerlendiremedik. Son dakika kısmet oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki maçlara bakacağını ifade eden Erdoğan, "Mütevazi ve dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Sayısal anlamda çok alternatifli oyuncu grubumuz yok ama zaman zaman az oynayan genç oyuncularımıza görev verdiğimiz zaman o oyuncular sahaya çıkıyorlar, takım için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bir kez daha oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.