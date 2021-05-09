Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan gelecek planlaması hakkında açıklama

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın fotoğrafına bakıldığında ilk yarı itibarıyla sezonun en baskın futbollarını oynadıklarını belirtti.

Topa sahip olduklarını ve pozisyon zenginliklerinin bulunduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"İlk yarıyı önde kapadık ama maçı bitirebilirdik. İkinci yarı da bir gol bulduk. Oyun elimizde giderken yaptığımız çalışmalar, uygulamalarımıza rağmen kenar ortadan skor 2-1'e geldi. Rakip sayısal olarak fazla üzerimize geldi. Belki pozisyon vermedik ama rakip gol atacak gibi hissettirdi. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ligin sonuna geldiğinde oyuncuların ciddiyeti, oyun planına sadık kalmaları, bütün hepsini iyi niyetle uyguladılar. Onlara teşekkür ediyorum."

Avcı, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmayı garantilediği yönündeki bir soru üzerine de "Trabzonspor'un hedefi her maçı kazanmak, zirvede olmaktır. Bugün itibarıyla ligin değerlendirmesini de yapabiliriz. Sıralamamız, bütün veriler aşağıdan yukarı doğru seyretti. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olması gerekiyor. Önümüzdeki senenin de 1-1,5 aydır planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki sene daha fazlasını daha iyisini hak eden bu şehre vermeye çalışacağız." ifadesini kullandı.



Yanal'ın açıklamaları



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularının bugün olağanüstü bir mücadele verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Maçın bizim için oldukça yorucu ve zor geçeceği belliydi. Bugünkü sonuçtan sonra dönüp soyunma odasına baktığımda Ankaragücü maçı, özellikle milli aradan sonra sakatlanan oyuncularımız, arkasından da o hafta başlayan 6 oyuncunun Kovid olması, devre arasındaki transfer yasağı sonrası belli kadroyla mücadeleye iten şartlar ve oyucularımızın olağanüstü duruşu olduğu bir sezon sonuna bizi getirdi. Olağanüstü mücadele ettiler ve çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik. Bu mücadeleyi ortaya koydukları için onlara teşekkür ediyorum. Sonda da alacağımız 1 puanla kupa finaline de daha rahat çıkmış olacağız."