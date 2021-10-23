Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 'Güzel duygular yaşıyoruz'

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Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Yolumuz çok güzel bir yol, bize destek olsunlar. Cuma günü oynayacağımız Rizespor maçına taraftarlarımızı davet ediyoruz. Onların sabrını, desteğini istedik. Oyuncularım, dışarıda kalanlar, kulübedekiler... Güzel duygu yaşıyoruz.

BASKIYI KIRDIK

İlk 15 dakika saha içinde yanlış pozisyon aldık. Oyunun anlarını doğru oynayamadık. 15. dakikadan sonra bekte üçlüye döndük. 2-3-5 formasyonunu sahada uyguladık. Baskıyı kırıp topa hakim olduk.

BÖYLE DÖNMEK ÇOK ÖNEMLİ

İkinci yarı oyuna Berat ve Siopis'i aldık. Topa hakim olup, oyunu elimizde tuttuk. İkinci yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Oyun disiplinini sağlayarak ve beraber hareket ederek istediğimizi aldık. Buradan kazanıp dönmek hem de böyle bir haftada çok önemli.