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GeriFutbol Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 'Denizde durum coşkulu'
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 21:47 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 'Denizde durum coşkulu'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda konuştu.

Süper Lig'de galibiyet serilerini 7 maça çıkarmalarını değerlendiren Avcı, "Yedinci galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam." dedi.

ÇOK GÜZEL GİDİYORUZ

Abdullah Avcı sözlerini, "Denizde durum coşkulu. Ben bir Karadenizliyim, Karadeniz insanı duyguları ya aşağıda, ya yukarıda yaşar. Şu anda hikayenin içinde çok güzel gidiyoruz, adım adım gidiyoruz, oyunumuz gelişiyor. Oyuncu kalitesi önemli ama oyun organizasyonu daha önemli." ifadeleriyle sürdürdü.

KALİTESİ YÜKSEK BİR TAKIM...

Fenerbahçe maçıyla ilgili de yorum yapan Avcı, "Fenerbahçe maçı Pazar günü, 2 gün izin yapacak oyuncular. Pazartesi gününden itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız, oyuncu kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağız. Bütün planları onun üzerinden yapacağız." şeklinde konuştu.

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