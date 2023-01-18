Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet ve Yusuf Yazıcı yorumu!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Devrede 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir 'diamond' modeli denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi.

YUSUF ÖZEL BİR OYUNCU

Yusuf Yazıcı çok özel bir oyuncu. Önemli kaynak sağlayarak giden, bizi yurtdışında güzel temsil eden bir oyuncu. Geldiğinde sakatlıkları, tedavileri, inişleri, çıkışları oldu. Sakatlıktan çıktıktan sonra 15-20 gündür iyi çalışıyor. Performansı önemliydi.

KALİTE OYUNCU REFLEKSİ DEVREYE GİRDİ

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Çok formasyon değişikliği, çok oyuncu değişikliği bazen performansı düşürebiliyor. Maç sonunda Vitor'u ileri yollayıp kenar ortası denemeye başlayınca golü bulduk. Enerjimiz yukarı çıktı, onların enerjisi düştü. Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi.