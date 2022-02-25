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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet ve şampiyonluk yorumu! 'Harika gidiyoruz'

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan galibiyet ve şampiyonluk yorumu Harika gidiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarla yazılıyor. 14 puan önde olabiliriz, bizim hiçbir şekilde gergin olmaya, konsantrasyondan uzak olmaya ihtiyacımız yok.

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ŞAMPİYON GİBİ OYNAMALIYIZ

Şampiyon gibi oynamamız gerekiyor. Taraftarımız vazgeçmedi. Bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.

DNA'SINDA BUNLAR VAR

Harika gidiyoruz. Bu maçın da hikayesi farklı olacak. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var

BİZİ DİRİ TUTTU

İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı. Taraftarımız vazgeçmedi bizi diri tuttu. Haftalar azalıyor. Bu galibiyetler bizim daha özgüvenli oynamamamızı sağlamalı. Harika gidiyoruz, çok mutluyuz

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