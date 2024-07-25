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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet sonrası Uğurcan Çakır'a övgü!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Uğurcan Çakır
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan galibiyet sonrası Uğurcan Çakıra övgü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 22:12

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Ruzemberok'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Final paslarını daha erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Cihan Çanak'ın da ilk maçında böyle bir gol atması bizi mutlu ediyor. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz inşallah.

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ZEMİN YORUMU

Erken final pası dedim, motivasyonda bir sorunumuz olmadığını düşünmüyorum. Bunu görebiliyoruz. Zemin düzgün duruyordu ama çabuk kuruduğundan dolayı tekrar ıslanmasından dolayı bir problem oldu. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an önce koparma duygusuyla ilgili. Stadyum için iki kalenin arkasının boş olmasının konsantrasyon açısından zaman zaman inişleri çıkışları olabiliyor. Ama bugün oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti.

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UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

Uğurcan'ın böyle bir potansiyeli zaten var. Oyunun içinde, hayatın içinde inişler ve çıkışlar var. Çakır da akıllı bir çocuktur, dönüşünü antrenmanlarda belli etti. Çok iyi döndü diyorduk, bugün de cevabını sahada verdi. Umarım böyle devam eder.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Uğurcan Çakır

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