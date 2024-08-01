Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet sonrası transfer açıklaması: Gelenler olacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u iki maçta da mağlup ederek 3. eleme turuna yükselenTrabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Maçı değerlendirmeden önce, şöyle bir şey söylemeliyim, bugün kulübümüzün Trabzonspor'un ligde olmasının 50. yılı kutlandı. Türk futbolunda önemli devrimler yapmış bir takımda çalışmaktan mutlu ve gururluyum. Umarım tarihin içine bir şey daha koyabiliriz.

BİZİM KONTROLÜMÜZDEYDİ

Oyun çok iyi başladık. İkinci maç, oyun olarak üstüne koyuyoruz. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. Oyun üstünlüğü, topa sahip olma, final pası dışında elimizdeydi. Oyuncunun duygusu, koparma duygusuyla erken final pasları yapmaya başladı. İkinci yarıda dengeli ama oyun yine bizim kontrolümüzdeydi.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Gelen oyuncular olacak. Başkan inanılmaz çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 55 maçı bir oyuncu oynayamaz. Onun için rekabette kalitesi daha iyi olan bir Trabzonspor gerçekleştireceğiz. Başkan çalışıyor. Büyük fedakarlık da yapıyor. Buraya kadar çok hatasız geldik. Taraftarımız da memnun transferlerden. Acele etmek istemiyoruz. Bir sürü detay var. Çalışıyoruz. Umarım gerçekleşir. Gerçekleşmese de katılan en son Savic var, Okay var. Onların da önümüzdeki hafta bizimle olup olmayacağına karar vereceğiz.