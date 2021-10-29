Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan galibiyet sonrası açıklamalar! 'İyi şeyler yapacak'

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;
Taraftar bugün bana güzel bir duygu yaşattı. Bu şehir, duyguları yukarıda ve aşağıda yaşayan bir şehir. Coşkuya devam etsinler, bu takım iyi şeyler yapacak.
KOLAY OLMAYACAK
Hiçbir oyun kolay olmayacak. Cuma akşamı kazandık, mutluyuz. Şimdi önümüzde Beşiktaş maçı var, sonrasında milli ara var. O da 3 puanlık bir maç, geçen senenin şampiyonu. Bu ivmeyi en iyi şekilde devam ettirmek istiyoruz.
BAZEN KAYBEDECEĞİZ
Namağlubuz, ligin tepesindeyiz, devam edeceğiz. Dalgalanmalar olacak, bazen kaybedeceğiz de ama böyle gitmek ve destek görmek mutlu ediyor.
SEVİYORUM BU ŞEHRİ
Seviyorum bu şehri, bu yörenin insanıyım. Birbirimize karşılıklı iyi geldik.
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