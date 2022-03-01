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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe maçı sözleri! 'Hedefi olan takımlar...'

#Abdullah Avcı#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonsporda Abdullah Avcıdan Fenerbahçe maçı sözleri Hedefi olan takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Vitor Hugo'nun durumunu bilmiyorum. MR'a gidecek. O anlamda keyfim kaçık. Zaten eksik olduğumuz bir bölgeydi. Ne olduğunu bekleyeceğiz, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur. Eksik bölgemiz dediğim gibi, genç oyuncularımız var. Durumuna göre çözümüne bakacağız." dedi.

Nuri hocayla gelişen bir Antalyaspor olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Oyunculara teşekkür ederim. Ne istiyorsak yapmaya çalışıyorlar. Baskıyı çok iyi yaptılar 3. bölgede baskıyı çok iyi yaptık. Hem toparlanma, hem merkezi kapatma, kenarlara yönlendirme vardı. Nuri hoca ile gelişen, hem oyuncu kalitesi hem oyun organizasyonları var. İyi bir takım Antalyaspor. Bizim pozisyonlarımız var, direkten dönen toplar var. Son haftalarda attığımız kadar, direkten dönen toplarımız var." ifadelerini kullandı.

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Oynadıkları oyunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Oyun bizi mutlu ediyor. Organizasyon çalışıyor. Yüksek şiddetli bir maçtan çıkmıştık geçen hafta, böyle bir kadro çıkardı. Mutluyuz, maç açık kanalda ama stadyum yine doluydu. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış, hedef ve sonuna kadar gitmek vardır. Bugün bir adım daha attık."

FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'yle oynayacakları maçla ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Hedefi olan takımlar, büyük takımlar, daha önce de maç yaptılar, bundan sonra da yapacaklar. Umarım seyir zevki güzel iyi bir müsabaka olur. Hafta sonuna hem zihinsel, hem fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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#Abdullah Avcı#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası

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