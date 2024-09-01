Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan fedakârca ve sitemli veda! İşte yeni teknik direktörün belli olacağı tarih

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Trabzonspor’da 2. Abdullah Avcı dönemi dün sona erdi... Yönetim, daha önceki döneminde 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu kazandıran ve Ekim 2023’ten bu yana görevde olan Avcı ile yolları ayırma kararı aldı. Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Avcı’nın tazminat almayacağı, tecrübeli çalıştırıcının ayrıca alacaklarının yarısından vazgeçtiği belirtildi.

TEŞEKKÜRLE GÖNDERiLDi

Avcı, kulüpteki ilk döneminde de görevine son verilmiş olmasına rağmen tazminat almamış ve yüklü miktarda alacağından vazgeçmişti. Trabzonspor’dan yapılan veda açıklamasında, “Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı’ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz” denildi.

HOŞÇA KAL DEMEM GEREKiYOR

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Avcı ise yazılı olarak yayınladığı mesajında sitemli ifadeler kullandı. “Çok sevdiğim Trabzonspor’a, oyuncularıma ve futbolla yatıp futbolla kalkan, gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün hoşça kal demem gerekiyor” diyen 61 yaşındaki teknik adam, gelecekte büyük başarılar kazanacak bir takım kurduğunu savunarak şöyle dedi: Böyle bir şehre şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı gururluyum. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu duyguyu kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz.

FUTBOLCULARA iYi BAKIN

Bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek veda ediyorum. Pedro Malheiro, Arseniy Batagov, Cham, Cihan Çanak, Denis Draguş transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak. Mevcut kadro, milli takımlara 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın. Şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar doğruların önüne geçiyor, çünkü bu bir geç hasat. Hoşça kal Trabzon.”

YENi TEKNiK ADAM EYÜP MAÇINDAN SONRA BELLi OLACAK

Trabzonspor Kulübü, Abdullah Avcı’nın ayrılmasından sonra başkan Ertuğrul Doğan’ın Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile görüşüp anlaşma sağladığı iddiasını yalanladı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Eyüpspor maçının ardından, yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir” ifadeleri kullanıldı.