Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk çağrısı: 'Kutlamalar başlasın'

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon

MAÇA YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU

Hocanın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık ve beklediğimiz gibi pozisyon aldılar. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum. İyi bir takıma karşı bu tür sonuçlar gayet normal. Maça yakışır bir mücadele oldu

KUTLAMALARA BAŞLASINLAR

Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Herhalde bayramda, Ramazan'ın sonunda bu mutluluğu yaşayacağız. Kutlamalara yavaş yavaş başlasınlar.

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