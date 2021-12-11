Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Antalyaspor yenilgisi yorumu: '3 puan kaybettik'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık.

DALGALI OYUNLARDAN BİRİYDİ

Antalyaspor’un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi.

3 PUAN KAYBETTİK

Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak.

BAŞKA BİR ŞEY KAYBETMEDİK

Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.

OYUNCULAR ÜZGÜNLER, NORMAL

Haberin Devamı

Oyuncular üzgünlerdi, normaldir. Maç kaybedince, oyuncu karakteri muhakkak üzülür. 38 haftanın her haftasında ritim yakalayamayabilirsin.