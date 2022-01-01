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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Yeni Yıl
Trabzonsporda Abdullah Avcı ve futbolculardan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular, 2022 yılı nedeniyle yayınlanan mesajda taraftarların ve camianın yeni yılını kutladı. 

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Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabında yeni yıla özel video yayınladı. Taraftarlara seslenen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; yeni yıl mesajında, esenlik ve umut dolu, sağlıklı, bereketli ve barış içinde çok güzel bir yıl yaşam diledi. 

Trabzonspor’da gurur ve mutlulukla görev yaptığı 415’inci günü olduğunu belirten Avcı, "Geldiğim gün söylediğim ’Durgun denizleri değil, dalgalı denizleri seçtim’ ifadesi, yaşadığımız başarılar ve gelişen oyunumuzun sayesinde güvenli bir limana dönüştü. Taraftarlarımızın oynadığımız oyuna ve elde ettiğimiz başarılara güven duyması, bizimle birlikte savunma ve bizimle birlikte hücum yapması yeni yılda onlardan en büyük beklentimiz" diye konuştu. 

"STADIMIZI DOLDURMANIZI BEKLİYORUM"

Bordo mavili taraftarlarla birlikte daha güçlü olduklarını söyleyen Avcı, "Bu pozitif desteklerini bize vermeye devam ettikçe biz de ekibimizle, yönetimimizle ve bütün çalışanlarımızla onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni yılın ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Coğrafyamızın güzel insanlarının tutkularıyla, samimiyetleriyle ve pozitif destekleriyle yeni yılda stadımızı doldurmalarını bekliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporlu futbolcular da yeni yıla özel hazırlanan videoda farklı dillerde taraftarlara seslendi. Bordo mavili oyunculardan Bakasetas, Erce Kardeşler, Nwakaeme, Serkan Asan, Berat Özdemir, Edgar Ie, Cornelius, Siopis, Djaniny, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Peres, Koita, Arda Akbulut, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı ve Ahmetcan Kaplan videolu mesajda tüm Trabzonsporluların yeni yılını kutladı. 

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Yeni Yıl

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