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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Üzücü bir gün! TFF bir karar verecek"

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#Abdullah Avcı#Trabzonspor#İstanbulspor
Trabzonsporda Abdullah Avcı: Üzücü bir gün TFF bir karar verecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 23:00

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 önde götürdükleri İstanbulspor maçının yarıda kalması sonrası açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

Futbol adına üzücü bir gün olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok. Üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. TFF bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz" dedi.

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"ÜZÜNTÜ VERİCİ AKŞAMLAR YAŞIYORUZ"

Futbolcuların da üzücü bir gün yaşadığını kaydeden Abdullah Avcı, "Üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Buradan çıkarken geçen hafta, ondan önceki haftalarda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı futbol federasyonu verecek. Ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için devam edeceğiz. Bence en önemli şey futbol ailesinin paydaşları olarak birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim. Saygıyı artırırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Federasyonun vereceği karara bakacağız. Yarından itibaren hafta sonunda oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Futbolcular da aynı şekilde üzgün. Buna benzer konuşmayı soyunma odasında da yaptım. Bu bizim konuşmakla değiştirebileceğimiz durum değil. Bu durumla alakalı yorum yapmak bizim işimiz değil. Biz değiştiremeyiz. Biz sadece oyunu güzelleştirir, doğru oyunu oynatabilirsek, oyuncuya değer katabilirsek bu beni mutlu edecek." diye konuştu.

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#Abdullah Avcı#Trabzonspor#İstanbulspor

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