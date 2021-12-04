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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Rekorlar beni ilgilendirmiyor"

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcı: Rekorlar beni ilgilendirmiyor

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

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Taraftara verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Avcı, "Yorulmadan çalışmadan olmuyor. Taraftarımıza teşekkürler. İstanbul'daki maçtan sonra davet ettim, burayı doldurdular, destek verdiler. Bu şekilde devam edelim. Onlarla beraber burada yürüyeceğiz. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız." şeklinde konuştu.

"CİDDİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Oyunun bir bütün olduğunu belirtip savunma yapmadan ayakta kalma şansı olmadığını kaydeden Abdullah Avcı, "Hem geçişi, hem seti oynayabilen, rakibin arkasına en çok sarkan, kenar ortalarda etkili olan bir takıma karşı oynadık. Oyunun başında Adana Demirspor takımı ilk 15 dakika hatta kazandığımız çok çabuk kaybettik. Sonrasında Tony'nin golü geldi, oyundaki dengeler... İkinci yarı itibarıyla bugünün futbolunda savunma yapmadan oyunda kalma şansın yok. Bazen kalecimiz devreye girdi. İyi takıma karşı ciddi bir galibiyet aldık. Her seferinde oyuna daha doğru girmeye çalıştık. Sakatlıklar yaşadık. Cornelius'a geçmiş olsun. Koita beklemediğimiz bir senaryo. Sakatlık sonrası 15 dakika düşünürken 60 dakika sahada kaldı. İyi bir galibiyet. Her hafta zor. Hiçbir şey kazanmıyoruz, sadece 3 puan alıyoruz. Mutluyuz. Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, daha fazla fedakarlık yaparak devam etmeliyiz. Her şeyden fedakarlık yapacağız." dedi.

"REKORLAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

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Yenilmezlik serisini 27 maça çıkararak kırılan rekor hakkında da konuşan Avcı, "Rekorlar kırılıyormuş. İnan beni ilgilendirmiyor. Hafta hafta bakıyorum. Nasıl kazanırım rakibe göre, duygumuzu, enerjimizi nasıl yansıtırız ona bakıyorum. Tek derdimiz bu. Bu şehir, ülke için çok güzel bir şehir. Ülke futbolu için çok önemli şeyler yapmış bir şehir. Hem ülkenin bu şehre, hem şehrin bu ülkeye ihtiyacı var. Bu şehir çok şeyleri hak ediyor. Umarım karşılığını hep beraber alacağız." diye konuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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