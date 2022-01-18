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Trabzonspor'da Abdullah Avcı PFDK'ya sevk edildi

#Abdullah Avcı#Trabzonspor#PFDK
Trabzonsporda Abdullah Avcı PFDKya sevk edildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı "sportmenliğe aykırı hareketi", Galatasaraylı Taylan Antalyalı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 14.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI’nın 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 16.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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3- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 15.01.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü futbolcusu JEOY MATHİJS PELUPESSY’nin 16.01.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU’nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 18.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

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GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu TAYLAN ANTALYALI’nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 17.01.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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#Abdullah Avcı#Trabzonspor#PFDK

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