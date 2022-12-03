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Trabzonspor'da Abdullah Avcı operasyona defanstan başladı!

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcı operasyona defanstan başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Bu sezon oynanan 13 Süper Lig karşılaşmasında yenilen 16 golün (maç başı ortalama 1.23) şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazla olduğunu savunan Avcı, öncelikle bu sorunu çözmeleri gerektiğini ifade ediyor. Avcı, orta saha oyuncularının da takım savunmasına yeterince katkı yapamadığı görüşünde.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zirve yarışında lider Fenerbahçe’nin 6 puan gerisine düşmelerine sebep olan eksikleri ortadan kaldırmaya yönelik yol haritasını belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı önceki gün başlayan Antalya kampında yaptırdığı antrenmanlarda özellikle savunmayı iyileştirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu sezon oynanan 13 Süper Lig karşılaşmasında yenilen 16 golün (maç başı ortalama 1.23) şampiyonluğa oynayan bir takım için çok fazla olduğunu savunan Avcı, öncelikle bu sorunu çözmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Sakatlıklar çok etkiledi

Peres, Hüseyin ve Dorukhan gibi kilit oyuncuların uzun süreli sakatlıklar yaşamaları nedeniyle defans hattını oturtamadıklarından yakınan Avcı, ligin bundan sonraki bölümünde Dorukhan dışındaki diğer oyuncuların takıma dönüşüyle daha iyi bir savunmaya sahip olacaklarına inanıyor. Abdullah Avcı’nın
kampta üzerinde durduğu bir başka konu da orta saha ile defans arasındaki bağlantı sorunları. Trezeguet ve Bakasetas bireysel olarak çok iyi istatistiklere sahip olmalarına karşın, takım savunmasına yeterince katkı veremiyor ve bu da defansta sorun yaşamalarına yol açıyor.

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Orta saha daha aktif olmalı

Avcı ve kurmayları, bordo mavili takımın diğer eksiklerini şöyle belirledi: 1-) Hava topları... Trabzonspor, Süper Lig’de en az hava topu kazanan takımlardan biri. 2-) Birinci bölgede oyun kurmada yaşanan zafiyet. Defans oyuncular ligin geride kalan bölümünde top kullanmada yeterince becerikli ve etkili değildi, bu da hücum organizasyonunda sıkıntılara sebep oldu. 3-) Uzun pas sayısının fazlalılığı... Trabzonspor geçen sezona göre çok fazla uzun pas yapıyor. Bu sayının normal seviyeye gerilemesi için orta saha oyuncularının oyun kurulumunda daha aktif olmaları gerekiyor.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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