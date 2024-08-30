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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor! İlk aday belli oldu iddiası

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor İlk aday belli oldu iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 19:02

Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da yönetim, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geleceğine ilişkin görüşmeler yapıyor.

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Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geleceğine ilişkin sıcak saatler yaşanıyor.

Yönetimiyle görüşen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın telefonuna ulaşamadığı iddia edildi.

İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Öte yandan, Trabzonspor yönetiminin, Şenol Güneş'le temas kurduğu ancak görüşmeden net bir sonuç çıkmadığı kaydedildi.

İKİNCİ DÖNEM KARNESİ TATMİN ETMEDİ

Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ BİTİRMİŞTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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