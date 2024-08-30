Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor! İlk aday belli oldu iddiası

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Avrupa'ya veda eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geleceğine ilişkin sıcak saatler yaşanıyor.
Yönetimiyle görüşen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı aldığı ileri sürüldü.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın telefonuna ulaşamadığı iddia edildi.
İLK ADAY ŞENOL GÜNEŞ
Öte yandan, Trabzonspor yönetiminin, Şenol Güneş'le temas kurduğu ancak görüşmeden net bir sonuç çıkmadığı kaydedildi.
İKİNCİ DÖNEM KARNESİ TATMİN ETMEDİ
Trabzonspor'un ikinci döneminde 44 maça çıkan Abdullah Avcı, 26 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
ŞAMPİYONLUK HASRETİNİ BİTİRMİŞTİ
Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 2021-22 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.
Bordo mavili takımda 2020-21 ve 2022-23 sezonlarının Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.