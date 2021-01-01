Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü kararttı! 6 isim yolcu...

Trabzonspor, 2021'de takımda büyük bir değişime gidecek… 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal topun ağzındaki isimler. Teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim ile yapacağı görüşme sonrasında isteklerini iletecek ve sonrasında da ikinci yarı için planlamalarına başlayacak. Bordo-mavililer, mali yapı ve limitler nedeniyle dar bütçe ile hareket edecek.

ÖNCELİK KARAGÜMRÜK'TE

Elindeki isimlerden bonservis geliri kazanmak isteyen yönetim, gidecek oyunculara göre de transfer rotasını çizecek. Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak'ta Fatih Karagümrük karşısına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından transfer çalışmalarında vites yükseltecek ve ara tatil olmaması nedeniyle hemen hamlelerini yapacak.

SON GÖZDE ÖZDEMİR

Trabzonspor'da ara transferde en önemli hedef Berat Özdemir... Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla yıldızı parlayan genç oyuncu için çok sayıda kulüp kapıda bekliyor. Ancak Karadeniz ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için öncelikli olarak bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. (Sabah)