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Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelecek sezonun planlarını yapıyor!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonsporda Abdullah Avcı gelecek sezonun planlarını yapıyor

Süper Lig'de ciddi bir puan farkıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da gelecek sezonun planları yapılıyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını yapan Trabzonspor’un oyun formasyonlarına uygunluk sağlayacak isimleri kadrosuna katmaya devam edeceği öğrenildi.

Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak.

Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam bir birini tamamlayan oyuncu grubu oluşturacak, teknik kadroya da yeni birimler ilave edecek.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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