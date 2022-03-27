Trabzonspor'da Abdullah Avcı gelecek sezonun planlarını yapıyor!

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Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını yapan Trabzonspor’un oyun formasyonlarına uygunluk sağlayacak isimleri kadrosuna katmaya devam edeceği öğrenildi.

Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak.

Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam bir birini tamamlayan oyuncu grubu oluşturacak, teknik kadroya da yeni birimler ilave edecek.