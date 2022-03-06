Trabzonspor'da Abdullah Avcı: "Galibiyeti kaçıran taraf olduk"

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Fenerbahçe'ye karşı galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyleyen Avcı, "10 haftada kaldı, Konyaspor'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Hiç kaybetmek aklıma gelmedi. Taraftar her türlü mutlu uyanacaktı. Bizim kredimiz çok fazla. Galibiyeti kaçıran taraf olduk." dedi.

Kadıköy'deki atmosfere de dikkat çeken Abdullah Avcı, "Çok güzel atmosfer vardı. Rakibe, hakeme, yaptığımız işe saygı. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Golü bulduk, golleri kaçırdık. 11'e 10'dan sonra bazı zamanlarda daha hareketli olabilirdik. Şampiyonluğa yakın takımız, şampiyon gibi oynamak istedik." şeklinde konuştu.