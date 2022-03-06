Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi yenip tarihe geçmek istiyor!

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Fenerbahçe
Abdullah Avcı, Fenerbahçeyi yenip tarihe geçmek istiyor

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 24 yıl sonra tarihe geçmeyi hedefliyor...

Haberin Devamı

16 Haziran 2020’de oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen Trabzonspor için şimdi sıra lige geldi... Ezeli rakibine karşı deplasmandaki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997’de elde eden Bordo-Mavililer, 24 yıllık hesabı bugün kapatmak istiyor.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen ve tarihte görülmemiş puan farkıyla 19 haftadır liderlik koltuğunda oturan Fırtına, son haftalarda rövanşları alarak ilerliyor. Öyle ki sezonun ilk devresinde takıldığı Galatasaray, Konyaspor ve Alanyaspor’u deviren Karadeniz ekibi, tek yenilgiyi yaşatan Antalyaspor’u da hafta içinde Türkiye Kupası’ndan eledi, yarı finale yükseldi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş sözler Galibiyetin şifresi Nuri Şahinin oyunundaFenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş sözler! 'Galibiyetin şifresi Nuri Şahin'in oyununda'Haberi görüntüle

İSTANBUL'DA AFFETMİYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş ’ı İstanbul’daki lig maçlarında dize getiren Fırtına, bugün Fenerbahçe’yi de yenerse Abdullah Avcı tarihe geçecek ve aynı sezonda 3 büyük deplasmanda kazanan ilk Trabzonspor hocası olacak. Geçen sezondan bu yana pek çok rekor kıran Avcı, İstanbul’da çıkılan 9 karşılaşmanın 8’ini kazandı, 1’inde berabere kaldı. Müthiş seriyi Kadıköy’de galibiyetle devam ettirmeyi hedefleyen başarılı hoca, hem tarihe geçmek hem de şampiyonluk yolundaki ateşi iyice alevlendirmek istiyor. Öte yandan Avcı bugün kazanırsa, 1990-1991’de Özkan Sümer’in yaptığı gibi ligde aynı sezonda hem içeride hem de dışarıda Fenerbahçe’yi yenen ikinci teknik adam olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı